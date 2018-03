Inaugurato il primo volo Vueling tra Alghero e Barcellona

Vueling ha operato proprio oggi, domenica 25 marzo, per la primavolta in assoluto il volo di collega mento tra Alghero e la capitale Catalana, dando così il via allastagione estiva 2018. Il volo sarà operato con 2 frequenze settimanali e metterà a disposizione dei passeggeri in partenza dalla città sarda più di 20.000 posti disponibili.

“Oggi per Vueling è stata una giornata importante” – ha dichiarato Alexander D’Orsogna, Country Manager per l’Italia di Vueling-. “L’inaugurazione di questo volo, operato oggi per la prima volta in assoluto, permetterà ai passeggeri in partenza da Alghero di raggiungere comodamente Barcellona grazie a più di 20.000 posti disponibili. Inoltre, il volo verso la città spagnola, consentirà agli algheresi di avere un ulteriore vantaggio: accedere a tutto il network di Vueling e raggiungere, grazie ai voli in connessione, più di 130 destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e Africa.”.

“Viene riattivata una rotta rivolta ad intercettare i flussi turistici provenienti dalla Catalogna ma anche a soddisfare le esigenze di quei passeggeri della nostra isola che guardano a Barcellona per le loro vacanze o per i loro short-break – ha dichiarato Mario Peralda – Direttore Generale di Sogeaal -La soddisfazione è doppia, perché questo volo viene operato da un Vettore importante, che accogliamo per la prima volta sul nostro Aeroporto, e questo è davvero un ottimo segnale: benvenuta Vueling!”.

Grazie ai collegamenti con l’hub di Barcellona i passeggeri in partenza dalla Sardegna potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to- Vueling dei voli in connessione, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare direttamente i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno comodamente raggiungere più di 130 destinazioni servite dalla compagnia in tutta Europa, Africa e Medio Oriente.Per ulteriori informazioni sugli orari è possibile consultare il sito della compagnia.