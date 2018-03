Svolta sui social network: divieto ai minori di 14 anni senza l’ok dei genitori

Età del consenso digitale e iscrizione ai social network. Dal 25 maggio 2018 nuove regole.

I minori di anni 14 non potranno iscriversi ai social network senza autorizzazione dei genitori. Secondo una delle bozze del decreto legislativo che introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo, 2016/679(UE), con riguardo al trattamento dei dati personali (lo schema di decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 21 marzo 2018), l’età del consenso digitale è stata, infatti, fissata a 14 anni.

Pertanto dal 25 maggio 2018 un minore non ancora quattordicenne non potrà iscriversi ad alcun Social Network che raccolga i suoi dati personali senza che il consenso sia prestato o autorizzato da chi esercita responsabilità genitoriale. I GENITORI DEI MINORI INFRA QUATTORDICENNI dovranno pertanto valutare la maturità psicologica virtuale dei propri figli e quindi la capacità di utilizzare il web in modo adeguato. L’IFOS in collaborazione con l’UFFICIO II , Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia ha costruito due sistemi di valutazione: uno dedicato ai genitori (per la valutazione delle competenze genitoriali virtuali) e l’altro ai figli (per la valutazione della capacità di comprendere che cosa sono la realtà virtuale e l’identità virtuale). Luca Pisano Osservatorio Cybercrime Sardegna (Istituito da CGM Sardegna, Ministero della Giustizia, ATS ASSL NUORO, IFOS e Nuovi Scenari)

