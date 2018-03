Monte Urpinu, la pioggia non ferma i visitatori: in centinaia nei Monumenti Sotterranei

Folla di visitatori stamani per i monumenti della Cagliari sotterranea ed ex militare. Dove proseguiranno nel pomeriggio le visite guidate nel vecchio Deposito sotterraneo di carburanti militari dell’Aeronautica, a Monte Urpinu. Nei cancelli di via Is Guadazzonis angolo via Cagna sono state più di cento le persone che sfidando la pioggia hanno scelto di visitare i monumenti sotterranei proposti dalle guide turistiche capitanate da Marcello Polastri.