Notte di fuoco ad Assemini: in fiamme un’abitazione, quattro persone in strada

Notte di panico ad Assemini, dove attorno alle due hanno preso fuoco alcuni container all’interno di un cortile di un’abitazione in campagna, utilizzata anche come deposito. All’interno della casa c’erano quattro persone, che sono riuscite a fuggire in strada salvandosi. Ingenti i danni alla struttura. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme solo nelle prime ore del mattino. Indagano i carabinieri sull’origine del rogo.

