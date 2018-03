Viale Italia, riapre il primo tratto - Cronaca

SASSARI. Il tratto di viale Italia tra viale Mancini e via Amendola, chiuso da lunedì per il rifacimento del manto stradale, sarà riaperto al traffico oggi in tarda mattinata.

«Siamo riusciti a procedere speditamente e anticipare i tempi previsti per la chiusura del cantiere in questo primo tratto di strada. La ditta locale Angius Costruzioni e il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari hanno lavorato con professionalità e in forte sinergia, per ottimizzare la durata e il risultato dei lavori» ha commentato con soddisfazione l'assessore comunale alla Mobilità Antonio Piu.

La segnaletica orizzontale sarà realizzata a traffico aperto nel corso della prossima settimana. Martedì 27 marzo saranno eseguiti gli interventi previsti sull'incrocio di viale Italia con via Amendola a partire dalle 4 del mattino e fino alle 6.15, questo per consentire il passaggio dei mezzi dell'Atp.

Lo stesso giorno i lavori proseguiranno su viale Italia, da via Amendola a via De Nicola. Per questo sono previste nuove modifiche alla viabilità.

Dal 27 marzo al 13 aprile sarà chiuso al traffico viale Italia, da via Amendola a via De Nicola per tutti i veicoli compreso il traffico locale, eccetto quelli di pronto intervento (ambulanze, Polizia, Vigili del Fuoco).

Questi ultimi sono autorizzati a percorrere anche la corsia di servizio della linea della metro-tranvia. Chiuse al traffico, con eccezione del traffico locale, anche via Matteotti, via Principessa Maria e via Monte Grappa.

Per consentire il doppio senso di circolazione sarà istituito il divieto di fermata su un lato di via Matteotti (tra via dei Mille e viale Italia) e su uno di via Monte Grappa (tra viale Italia e via Porcellana e tra viale Italia e via Dei Mille).

In via Matteotti, via Principessa Maria e via Monte Grappa sarà garantito lo spazio di manovra per l'inversione di marcia.

In via Porcellana fermata vietata anche tra via Monte Grappa e il cancello secondario dell'ospedale civile, al fine di agevolare il transito dei mezzi di soccorso.

Per ogni informazione è a disposizione la centrale operativa della Polizia locale contattabile al numero 800615125.

Ma i cantieri nel primo tratto della importante arteria cittadina non si fermano. Terminate le operazioni di rifacimento del manto stradale tra viale Mancini e via Amendola, affidate dal Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari alla ditta locale Angius Costruzioni, da lunedì Open Fiber lavorerà sui marciapiedi nel lato sinistro dello stesso tratto per la posa della fibra ottica e al termine delle operazioni di cablaggio provvederà al ripristino.

In particolare, tra viale Mancini e via Muroni, procederà con il rifacimento integrale del marciapiede e delle aiuole; tra via Muroni e via Sardegna, invece, il ripristino avverrà solamente nelle parti deteriorate.