Ragazzi speciali in scena in un musical di speranza - Cronaca

SASSARI. Un gruppo di ragazzi “speciali” diventa protagonista di un musical. Sarà una serata emozionante non solo per gli attori ma anche per le loro famiglie quella che si terrà mercoledì 28 marzo al teatro comunale di Cappuccini. Sul palco 25 ragazzi con disturbi dello spettro autistico racconteranno che “La vita è un dono sempre”. Nel titolo dello spettacolo, su cui si alzerà il sipario alle 20, 30, è racchiuso un messaggio di speranza e l’incitamento a non vivere l’autismo come una diversità, ma come un momento di ricchezza.Se i giovani sono stati coinvolti nell’iniziativa il merito è del progetto “Sei uno di noi” della cooperativa Insieme per crescere che è stato finanziato con la raccolta fondi Sporcatevi Le Mani, braccio operativo di “I Bambini delle Fate”. Un’ organizzazione non profit creata e di cui è presidente Franco Antonello, imprenditore di Castelfranco Veneto che con il figlio autistico Andrea si è fatto conoscere per la sua vicenda personale che ha voluto rendere pubblica attraverso una serie di libri e con campagne perché si colmi il divario tra “diversi” e normodotati. Antonello da anni si batte infatti per l’inclusione degli autistici, perché possano condurre una vita di relazione e di incontro. In Sardegna sono stati promossi finora quattro progetti da “I Bambini delle Fate” che hanno consentito periodi di vacanza per i ragazzi autistici, e interventi di coinvolgimento delle famiglie e delle scuole, con l’affiancamento dei “bambini delle fate” a loro coetanei che ne sono diventati i tutor. «L’idea del musical mi è venuta durante un viaggio compiuto insieme con i ragazzi lo scorso anno per partecipare a un festival dei giovani all’estero – racconta Daniela Cadeddu, pedagogista clinica della cooperativa Insieme per crescere –. Detto fatto. I nostri giovani hanno aderito, la maggior parte devo dire con grande entusiasmo. C’è chi reciterà, c’è chi ha scritto le musiche insieme con i compagni o ha collaborato alla scenografia, ai costumi. Tutti si sono impegnati, insomma, in questa esperienza arrivata a conclusione di un percorso formativo che ha avuto inizio nel 2016». «Il musical ripercorrerà la storia di tante famiglie dal delicato momento in cui viene fatta la diagnosi del disturbo fino a quello in cui nasce la volontà di accettare la situazione e trovare soluzioni – spiega Laura Piga, responsabile regionale di “I bambini delle Fate” e motore di tutte le iniziative realizzate finora in Sardegna –. Contiamo sull’abbraccio della città con la presenza allo spettacolo che rappresenterà per i protagonisti un graditissimo riconoscimento». Il costo del biglietto è di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto a finanziare il progetto "Sei uno di noi". È possibile l'acquisto online (senza commissioni)collegandosi al link https://www.collettiamo.it/biglietto/eabpbmui. (p.f.)

