Baseball: prestigiosi innesti per la Catalana Alghero

Arrivano dal Venezuela i tre atleti ingaggiati dalla Catalana Baseball di Alghero per rendere il proprio organico più competitivo, in vista dell’imminente avvio del campionato di Serie B nazionale il prossimo 7 Aprile (la Catalana giocherà la prima partita il 15 Aprile a Grosseto). I nomi sono ben conosciuti in Italia, avendo preso parte nelle ultime stagioni ai campionati di IBL (ora Serie A1) e IBL2 (ora Serie A2) con squadre blasonate come Nettuno, Parma, Rimini, San Marino e Bollate per citarne alcune. Si tratta dell’esterno Henry Cauteruccio Brito e dei fratelli, entrambi lanciatori, Leonardo e Yovany D’Amico. Il primo, Henry Brito, si occuperà anche di gestire la squadra in supporto al coach Antonio Contini che, dopo la stagione 2017 coronata con la promozione, è stato confermato alla guida del gruppo Seniores algherese. Brito arriva nella Riviera del Corallo dopo l’esperienza di sei anni con il Bollate, in cui si è distinto soprattutto in battuta, classificandosi tra i migliori del campionato di A2. L’italo-venezuelano ha anche un passato negli States nell’organizzazione dei Philadelphia Phillies con cui ha giocato per ben cinque anni.

Leonardo D’Amico ha disputato l’ultimo campionato italiano cinque anni fa vestendo la maglia del San Marino, ma il suo percorso è iniziato nel 2005 con gli Warriors Paternò. Durante questo periodo di nove anni Leonardo è poi passato per i diamanti di Rimini, Grosseto, ancora Paternò e Parma, vincendo il campionato con Rimini nel 2006 e con San Marino nel 2014. Anche Leonardo ha un passato nelle Minors americane, più precisamente nell’organizzazione degli Anaheim Angels dove è rimasto per quattro anni.

L’ultimo inserimento nel roster della Catalana ha il nome del lanciatore Yovany D’Amico, fratello di Leonardo, conosciuto in tutto lo stivale ed oltre per le tante convocazioni nella Nazionale Italiana. Il percorso di Yovany inizia anche per lui negli Stati Uniti, dove ha firmato per sei anni con Kansas City Royals, arrivando sino al Doppio A, con un invito allo spring training MLB. Nell’esperienza americana ha partecipato all’All Star Game in Singolo A, ha vinto il campionato di Rookie League nel 2003 e nel 2004 è stato nominato Pitcher of the year. In Venezuela ha giocato con i Leones de Caracas e i Cardenales de Lara per poi arrivare nove anni fa in Italia e giocare a Grosseto, Nettuno, San Marino, Foggia e Novara l’anno scorso. Nel 2013 ha partecipato con l’Italia al World Baseball Classic, la massima competizione mondiale in cui, nelle Nazionali, giocano le stelle della MLB. Sempre con la Nazionale ha vinto gli Europei nel 2011 e 2013.

«Abbiamo inserito in squadra tre innesti di altissimo livello – commenta il Presidente della Catalana Alghero Salvatore Meloni – che ci permetteranno di affrontare nel migliore dei modi le fortissime compagini del Girone D della Serie B, nel quale la Catalana è inserita. Un ringraziamento particolare va al presidente del Rimini Baseball Simone Pillisio, alla Società Nettuno Baseball City e al suo direttore sportivo Gianluca Faraone che ci ha concesso il prestito di Yovany D’Amico, al manager Andrea D’Auria per l’importante attività di scouting e al Presidente delle Tigri Baseball, Salvatore Cherchi che ha contribuito in modo decisivo all’arrivo dei tre atleti. Un segno di come la collaborazione maturata all’interno del Progetto Alghero continui a portare i suoi frutti». I tre atleti saranno anche impegnati nella crescita sportiva delle squadre dei settori giovanili della Tigri Baseball e della Catalana come allenatori.

La Catalana ha inoltre chiuso i prestiti di Francesco Cannas, Claudio Angioni e Simone Puddu con la VibrafDomusnovas e di Marco Cugia, Emiliano Dettori e Giovanni Zicchittu con la Los Amigos Olmedo che siinseriscono così nella rosa a disposizione dei coach Contini e Brito.