Pasta Cellino di scena a Roma

Dopo il successo sulla Virtus di due settimane fa, la Dinamo Academy Cagliari affronterà domani, alle 17, al PalaTiziano, la Leonis, alla ricerca di importanti punti-salvezza

CAGLIARI - La Pasta Cellino torna a Roma, dopo il successo contro la Virtus di quindici giorni fa, per affrontare domani, domenica 25 marzo, alle 17, al PalaTiziano, la Leonis con l’obiettivo di conquistare una vittoria che permetterebbe sia di allungare il periodo positivo, sia di compiere un importante passo in avanti in ottica salvezza diretta. Sarà della gara, anche se non al meglio, il capitano rossoblu Lorenzo Bucarelli, che sta completando il percorso di recupero dopo l’infortunio alla spalla sinistra subito nella sfida contro Siena. Non si segnalano altri problemi fisici nella formazione di coach Paolini.

Il club capitolino, così come i rossoblu, è in lotta per evitare i play-out visto che, dopo essere incappato in tre sconfitte consecutive in casa con Reggio Calabria e in trasferta a Treviglio e Legnano, si trova al momento al terzultimo posto in classifica a quota 20punti. Rispetto alla gara di andata, disputata al PalaPirastu il 9 dicembre e vinta dai padroni di casa per 63-57 grazie ai 12punti di Marcus Keene e Roberto Rullo, l’Eurobasket ha modificato il proprio roster, scambiando il lungo Mitchell Poletti con Simone Pierich, rinunciando all’ala Matteo Frassineti ed ingaggiando gli esterni Marco Venuto e Luca Cesana. Play titolare dei romani è un veterano come il bolognese Alessandro Piazza, che, oltre a segnare 8,8punti e smazzare 3,6assist di media a partita, è in vetta alla classifica dei palloni recuperati nel Girone Ovest, insieme ad Andrew Lawrence di Scafati, con due palle recuperate di media a match. Al suo fianco giocano lo statunitense Michael Deloach, molto pericoloso offensivamente come dimostrato dai 16,3punti e 4,7assist di media (quinto miglior assistman del campionato), ed il canturino Luca Cesana, ingaggiato dalla Leonis a fine dicembre, dopo aver iniziato la stagione a Treviglio.

Sotto le plance, coach Turchetto schiera l’ala Daniele Bonessio, alla sua seconda annata in biancoazzurro, e l’americano DeShawn Sims, che è il capocannoniere dei laziali con 17,4punti di media. L’Eurobasket ha a disposizione una panchina lunga e di valore. Play di riserva è l’esperto Marco Venuto, arrivato a Roma a fine gennaio dal Basket Ferrara, che sta facendo registrare 3,4punti di media. Le rotazioni degli esterni sono garantite da Giulio Casale, tornato in estate alla Leonis dopo una stagione in serie B alla Vis Nova, e dal confermatissimo Eugenio Fanti, cresciuto nel vivaio della società capitolina con cui ha vissuto la scalata fino alla serie A2. Il friulano Simone Pierich, ingaggiato nello scambio che a dicembre ha portato Mitchell Poletti alla Tezenis Verona e reduce da una buona prestazione a Legnano, chiusa con 12punti, cambia le ali, mentre un altro veterano come David Brkic sostituisce i lunghi assicurando un contributo prezioso con 7,3punti di media, grazie anche alla sua capacità di colpire dall’arco dei tre punti.

Commenti