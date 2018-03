Operaio di Sassari muore in un incidente sul lavoro a Brescia - Cronaca

SASSARI. Un operaio sassarese di 55 anni, Giovanni Spanu, è morto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto alcuni giorni fa a Brescia. L'uomo, che viveva a Desenzano,m sul lago di Garda, era impegnato insieme a un collega nella posa della fibra ottica in una via di Brescia. Spanu è stato travolto da un furgone. Accompagnato in ospedale le sue condizioni sono apparse subito gravi e infatti l'uomo non è riuscito a sopravvivere ai gravi traumi riportati. Giovanni Spanu è stato sepolto nel cimitero di Desenzano.