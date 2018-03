anticipo con bonus per l´Amatori Alghero

Il XV algherese batte 53-8 il fanalino di coda Bergamo, conquista i cinque punti e blinda, per almeno un turno, il primato in solitaria. Sette le mete algheresi oggi

ALGHERO - Prosegue l’imbattibilità in casa e la striscia positiva in campionato per la compagine dell’Amatori Alghero, che ora può approfittare delle ferie pasquali per tirare un pochino il fiato e stare a guardare cosa faranno le dirette inseguitrici in questo 16esimo turno del girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby, in programma domani, domenica 25 marzo, che vedrà lo scontro diretto tra Monferrato e Cus Milano, mentre l'Edilnol Biella ospiterà l'Amatori Capoterra. Una prestazione corale più che positiva per il XV catalano, con una menzione speciale per Spirito, uno dei veterani con i suoi 36 anni, andato per due volte a meta.

In totale, quelle segnate sono state sette. Nei primi 40', ne sono state siglate quattro (Serra, Armani, Raffaele Madeddu e Spirito). Di queste, tre sono state trasformate da Anversa, autore anche di un piazzato. Solo un calcio per il Bergamo con Deretti al 25’. Il primo tempo si è chiuso sul 29-3 per i locali.

Al ritorno in campo poco cambia. L’Alghero fa la partita e trova per altre tre volte la strada della meta, con Spirito e Armani (entrambi due volte in meta) e Micheletti, tutte trasformate tutte dall’apertura di Viadana. Per il Bergamo, meta di Milinkovic che ha portato a 8 i punti degli ospiti. La gara è terminata con il punteggio di 53-8 con l’Alghero che, come detto, grazie anche al bonus guadagnato mantiene il posto da capolista con 67 punti. Ora pausa per le festività pasquali, si ritornerà in campo domenica 8 aprile, quando l’Alghero sarà di scena sul campo del Cus Milano.

AMATORI ALGHERO–BERGAMO 53-8: AMATORI ALGHERO: Peana (41' L.Madeddu), Francesio, Serra, R.Madeddu (41' Marrosu), Delrio, Anversa, Armani, Fernandez, Ceglia (17' Marrosu), Daga (64' Piras), Tevdoradze, Micheletti, Prette, Spirito (59' Ilie), Salaris. Coach marco Anversa. BERGAMO: Salvini (64’ Rosa), Deretti (41’ Vallino), Zambelli (59’ Lucido), Tasca, Allas de Beni, Michele Gaffuri, 9 Milinkovic, 8 Parisini (41’ Chiari), Maccacaro, Gaffuri Mario, Gazzaniga (41’ Acerbis), Farina, Ferrari, Plevani (41’ Brignoli), Zinesi (47’ Roselli). Allenatore Danilo Beretta. ARBITRO: Matteo Bertocchi. PUNTI: 2’ meta Serra, trasforma Anversa; 15’ calcio piazzato Anversa; 19’ meta Armani, trasf. Anversa; 25’ cp Deretti; 29’ meta Madeddu; 33’ meta Spirito, trasf. Anversa; 50’ cp Anversa; 55’ meta Spirito, trasf. Anversa; 59’ meta Armani, trasf. Anversa; 61’ meta Milinkovic; 69’ meta Micheletti, trasf. Anversa.

