Un’alleanza tra Regione, Unione dei comuni e attività produttive per promuovere il Parteolla e il Basso Campidano. Presentato a Cagliari, nella sede di Sardegna Ricerca, l’innovativo progetto “Tasty Wine & Food in Sardinia”, l’aggregazione di operatori della filiera turistica ed enogastronomica del territorio del Parteolla e Basso Campidano che hanno deciso di condividere un percorso comune di crescita e di sviluppo al fine di apportare vantaggi a tutte le imprese coinvolte : produttori, esercenti, ristoratori, gestori dell’ospitalità, operatori dei beni culturali e dei servizi al turismo, e allo stesso tempo valorizzare le straordinarie eccellenze che il territorio possiede.

Il modello che si intende sviluppare poggia sulle risorse di eccellenza del territorio riunite in un club di prodotto, attualmente costituite dalle aziende dell’agroalimentare di qualità, dagli eventi enogastronomici e da altri attrattori legati al patrimonio ambientale e culturale. Il progetto è finanziato dalla Regione Sardegna attraverso l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e Sardegna Ricerche, una programmazione regionale che rientra all’interno del più ampio progetto di sviluppo turistico che tratterà la promozione della ristorazione di qualità, ricettività diffusa, itinerari turistici per la valorizzazione di bellezze paesaggistiche-culturali locali e filiera corta in ambito agricolo. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il Presidente dell’Unione dei Comuni e Sindaco di Barrali Fausto Piga, l’Assessore regionale Paci e Valentina Argiolas (Cantine Argiolas Serdiana) Presidente Rete di Imprese Tasty – Wine & Food Experience in Sardinia, tutti soddisfatti per l’avvio del primo progetto sardo che vede in campo una rete di attività produttive impegnate direttamente nella promozione del territorio a fini turistici.

L'articolo Vino e cibo, ecco la scommessa per rilanciare il Parteolla e il Basso Campidano proviene da Casteddu On line.