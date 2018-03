La nuova Elisabetta nazionale è lei: Elisabetta Alberti Casellati è stata eletta oggi alla Presidenza del Senato, la prima donna della storia italiana a ricoprire questa carica. Ex componente del Csm, da sette legislature eletta con Forza Italia, donna forte berlusconiana.

Le prime reazioni in Sardegna. Ada Lai, ex dirigente del Comune di Cagliari: “Un grande nome per la Presidenza del Senato. Una grande donna, colta, esperta, competente, una affermata professionista, di alto livello, umano, sociale e culturale. Forzista e berlusconiana di ferro. Sono felice per questo primo passo positivo. Speriamo che anche per il governo ci sia altrettanto impegno. Ne abbiamo urgente bisogno, specie nella nostra Sardegna.

Anche l’ex senatore Piergiorgio Massidda la applaude: “Oggi con 240 voti è stata eletta Elisabetta Casellati. Una carissima amica, donna straordinaria, di grande esperienza, capace ed equilibrata. Sarà sicuramente una autorevolissima seconda carica dello Stato Italiano. Auguroni sinceri di buon lavoro anche all’On.Roberto Fico eletto Presidente della Camera dei Deputati”.

L'articolo Casellati, la nuova Elisabetta nazionale: prima donna alla guida del Senato proviene da Casteddu On line.