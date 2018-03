Roberto Fico, il M5S conquista la Camera per tagliare subito i vitalizi dei deputati

Roberto Fico del M5s è il nuovo presidente della Camera. Con una promessa: tagliarli davvero, i vitalizi dei parlamentari. Le prime reazioni in Sardegna, portano la firma del coordinatore regionale Mario Puddu: “Questa foto è stata scattata circa 4 anni fa all’Exmà di Cagliari. Lui è Roberto Fico. Fino al giorno non lo avevo mai sentito parlare dal vivo, poi ci siamo visti tante altre volte: mi entusiasmò ed emozionò, dal racconto dei primi passi del M5S fino ai suoi primi mesi come presidente della commissione di vigilanza Rai. Competenza e passione allo stato puro.Lui è la storia del M5S e oggi lo è diventato ancora di più con la nomina a Presidente della Camera dei Deputati.Tanti auguri Roberto. Forza M5S”.

