Carabinieri, visita del Generale Ilio Ciceri in Sardegna

Giunto da Roma il 22 u.s., il Generale di Corpo d’Armata Ilio CICERI, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” (competente, oltre che per la Sardegna, anche per le Legioni Carabinieri Lazio, Toscana, Marche e Umbria), ha fatto visita ai Carabinieri di questa Regione, incontrando personale dell’Arma in servizio, in congedo (ANC) e del Co.Ba.R. (Organismo di Base della Rappresentanza dei Carabinieri) presso alcuni comandi territoriali.

In particolare,l’alto Ufficiale, accompagnato dal Gen. di Divisione Giovanni TRUGLIO (Comandante della Legione Carabinieri Sardegna), nelle giornate del 22 e di ieri (23), ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Dolianova, Sanluri (CA), Villacidro (CA) e Mogoro (OR) oltreché ai Comandi Stazione CC di Furtei (CA) e Uras (OR).

Nel corso dei vari incontri, il Comandante Interregionale ha espresso la propria soddisfazione per i risultati conseguiti dai Comandi Carabinieri dell’Isola, sottolineando la loro capacità di corrispondere alle istanze di sicurezza delle diverse realtà territoriali.

