Ancora nessuna notizia del ragazzo di Uri - Cronaca

URI. Gli amici continuano a scrivere sulla sua bacheca Facebook: «fatti vivo», «cucciolo dove sei?», «per favore chiama, facci sapere se è tutto ok», ma di lui purtroppo continua a non esserci nessuna notizia. Con il passare dei giorni cresce l’ansia da parte dei familiari e degli amici di Giovanni Cherchi, il 21enne di Uri (ne compirà 22 il 31 marzo) di cui non si hanno più notizie dal 28 febbraio scorso. Ieri sera anche la mamma di Giovanni, Francesca Murgia, ha scritto su Facebook pubblicando una nuova foto del figlio. «Sono la mamma di Giovanni. Ringrazio tutti quelli che hanno condiviso ogni post che riguarda mio figlio. Probabilmente nel suo vagabondare non ha avuto modo di farsi i capelli e la barba. Quindi presumibilmente il suo aspetto potrebbe essere trasandato. Ringrazio anticipatamente quanti faranno girare anche questo post». Il giovane era partito per Genova il 15 gennaio a bordo del traghetto preso nel porto di Porto Torres. Voleva cercare lavoro nel settore alberghiero, era fiducioso anche per via delle competenze acquisite in un corso regionale per barman. Poi da Genova si era spostato a Barcellona e successivamente a Nizza, sempre alla ricerca di un lavoro. Le notizie arrivate alla famiglia erano generiche, ma il ragazzo tendeva sempre a tranquillizzare i suoi cari. L’ultima chiamata alla madre l’aveva fatta il 28 febbraio: «Sono alla stazione di Nizza, sto per prendere il treno per rientrare in Italia. Torno a casa». Da quella sera più nessuna notizia, il telefonino di Giovanni risulta spento dalla mattina del primo marzo e il ragazzo sembra sparito nel nulla. I familiari hanno provato in tutti i modi di trovare sue notizie, ma ogni azione si è rivelata inutile. L’8 marzo è stata presentata denuncia di scomparsa ai carabinieri e il suo nome è stato inserito dalla Prefettura nell’elenco delle persone scomparse. Quando è partito da casa Giovanni aveva dei jeans, scarpe grigie e nere, un giubbotto nero, uno zaino grigio marca “Invicta”. La sorella Veronica ha diffuso un appello anche attraverso i social per chiedere una mano a chiunque abbia notizie del fratello: «Aiutateci facendo girare questo post è se qualcuno lo vede può contattarmi nel mio profilo Facebook, oppure chiami il 112».

vedi su La Nuova Sardegna