Interventi sulla rete idrica venti ore di disagi in città - Cronaca

SASSARI. Venti ore con i rubinetti a secco a partire dalle 4 del mattino di domani fino alle prime ore di mercoledì. Sarà una giornata da incubo quella di domani per i residenti nei quartieri del Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Piandanna. Abbanoa ha in programma infatti gli interventi di efficientamento e ingegnerizzazione del sistema idrico cittadino. Sette squadre del gestore idrico saranno a lavoro in contemporanea con interventi che riguarderanno sia il potabilizzatore di Truncu Reale sia la rete idrica di distribuzione. I lavori avranno inizio alle 4 e, considerata la complessità degli interventi, si prevede la loro ultimazione alle 24 quando riprenderà immediatamente la produzione di acqua potabile nell’impianto di Truncu Reale e saranno effettuate le manovre di riavvio di riempimento delle condotte che andranno avanti per tutta la notte fino alla completa normalizzazione del servizio. Tre squadre saranno impegnate al potabilizzatore di Truncu Reale. La prima si occuperà della sostituzione di un tratto della condotta in uscita dal sistema di filtri a sabba: si tratta di tubature con un diametro notevole di quasi un metro. La seconda squadra sarà a lavoro in contemporanea nell’installazione del misuratore di portata in ingresso all’impianto: una strumentazione fondamentale per verificare la quantità e la qualità di acqua grezza e di conseguenza regolamentare i processi di trattamento. Il terzo cantiere al potabilizzatore riguarderà l’attivazione di una nuova condotta in “by-pass” tra le vasche e il serbatoio dell’impianto. In località Tana di Lu Mazzoni sarà sostituito un pezzo speciale del diametro di 800 millimetri sulla condotta tra Monte Oro e Ponte Rosello: una delle principali “arterie” della rete idrica cittadina. Per far fronte ad eventuali emergenze idriche saranno a disposizione tre punti fissi di erogazione in piazzale Segni, via Bachelet, viale Adua. Un servizio autobotte con stazionamento sarà a disposizione in via Pirandello. Inoltre, due autobotti saranno operative per il riempimento dei serbatoi degli ospedali. Anche Porto Torres e Stintino sono interessati dai tre cantieri di efficientamento del potabilizzatore di Truncu Reale: per questo motivo sono state pianificate delle restrizioni per far fronte alla fermata dell’impianto. I disagi maggiori nel quartiere Serra Li Pozzi di Porto Torres dove è prevista la chiusura dell’erogazione dalle 4 di domani fino al massimo alle 8 di mercoledì mattina. A Porto Torres sarà a disposizione un’autobotte in via delle Vigne, nei pressi del campo sportivo.

