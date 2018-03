Viale Italia diventa un cantiere da oggi nuovi sensi di marcia - Cronaca

SASSARI. Sarà una vera e propria rivoluzione del traffico che riguarderà anche i tempi di attesa al semaforo. Da stamattina e, tempo permettendo, fino al 3 aprile, viale Italia diventerà un cantiere. I lavori serviranno a rimettere a nuovo marciapiedi, strade e – se necessario – sottoservizi di una delle arterie più importanti della città.In un primo momento sarà coinvolto il tratto di viale Italia da viale Mancini a via Amendola, a seguire tra quest’ultima e via Rockefeller. Da oggi la parte di viale Italia tra viale Mancini a via Amendola sarà chiusa al traffico per tutti i veicoli, compreso il traffico locale, ed eccetto i mezzi di pronto intervento (ambulanze, polizia e vigili del fuoco). L’accesso al Policlinico sarà sempre assicurato da via Risorgimento e da via Porcellana. Per il periodo strettamente necessario allo scavo del tratto davanti al cancello del Policlinico in viale Italia, non sarà possibile entrare nel cortile della struttura da viale Italia, neanche per i mezzi di soccorso. Sempre da oggi saranno chiuse al traffico, a eccezione stavolta del traffico locale, anche via Muroni, via Risorgimento e via Sardegna, nelle parti più vicine a viale Italia, con il divieto di fermata su un lato al fine di consentire il doppio senso di circolazione. Saranno autorizzati a percorrere la corsia di servizio della metro Sirio i mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento. Come richiesto da tempo all’Arst, sarà sospesa la linea della metropolitana di superficie.

