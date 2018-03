Nuovi fondi per la scuola di Ossi - Cronaca

OSSI. Il Comune “aggancia” un finanziamento aggiuntivo di 151mila euro dai fondi regionali di Iscol@ e riesce a far fronte, risolvendola, all’emergenza che si è presentata durante i lavori di manutenzione straordinaria nella scuola dell’infanzia di via Tevere. La paventata paura della “brutta piega” che sembravano avere preso le cose si è quindi dissolta, affermano gli assessori Derudas e Cassano (Lavori pubblici e Pubblica istruzione) che fanno il punto sulla situazione. Durante i lavori si è evidenziata una ulteriore lesione del solaio che non era evidente nella parte interna della scuola. I lavori sono stati sospesi e i tecnici hanno accertato che lo spessore del solaio era carente e non conforme alle norme. Tra oi problemi che l’amministrazione ha dovuto affrontare, c’è stato anche quello di trovare i finanziamenti che consentissero di realizzare un solaio qa norma.Il sindaco Giovanni Serra ha preso contatti con l’unità di missione del Progetto Iscol@ ottenendo un ulteriore finanziamento di 151 mila euro. Quanto alla procedura d’appalto – spiegano gli assessori comunali – si è proceduto alla risoluzione del contratto in essere in quanto, tra le altre cose, lo stesso prevedeva lavorazioni non più compatibili con il nuovo intervento. «L’amministrazione vigilerà – assicurano gli assessori Derudas e Cassano – affinchè i nuovi interventi siano eseguiti nei tempi più rapidi consentiti, anche per permettere di rientrare nella scuola di via Tevere possibilmente già dall'inizio del nuovo anno scolastico». L’intervento, in fase di progettazione, consentirà di intervenire con una somma complessiva di 195mila euro, di cui 18mila e 416 derivanti dalla economia conseguente alla rescissione contrattuale per lavori non svolti; 25.697,42 conseguenti al ribasso d’asta del primo intervento e 151.488,82 derivanti dal finanziamento aggiuntivo concesso dalla Regione Sardegna.«La “brutta piega” ipotizzata e paventata – concludono i due assessori – assume ora, conseguentemente agli atti formali posti in essere dagli uffici regionali, e forse mal digeriti dal gruppo di minoranza, una “bella piega” perché già da subito gli uffici hanno attivato le procedure per conferire l'incarico di progettazione e per la predisposizione di un nuovo appalto».Pietro Simula

