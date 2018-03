Nuovo look per il belvedere di Cossoine - Cronaca

COSSOINE . È sempre stato un luogo di ritrovo, di gioco e di aggregazione, il Belvedere di Cossoine, fin dagli anni ’70 del secolo scorso, quando venne realizzato. Poi, col tempo, abbandonato all’incuria andò perdendo quel suo ruolo, per via del degrado degli spazi e dei giochi che, a partire dagli anni 2000 vi erano stati installati. Ora l’amministrazione comunale di Cossoine vuole porre rimedio alla situazione, con un intervento che serva a restituire quella grande area affacciata sulla splendida piana di Su Padru e sui declivi di Monte Traessu, alla fruizione collettiva. L’intervento prevede una spesa complessiva di circa 105mila euro, di cui poco meno di 100mila per i lavori. da campestre de “Su Puttu”. L’intervento previsto dal Comune riguarda: i giochi, di cui verrà eseguita la ristrutturazione e la sostituzione dei pezzi mancanti e danneggiati. La pavimentazione di circa 800 metri quadri verrà completamente rifatta. Verranno inoltre sistemate le aiuole, con la piantumazione di nuovi fiori, verrà rifatta la pavimentazione dell’area giochi, con materiale antitrauma, verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione. Inoltre, saranno installati dei cartelli, di cui uno, informativo turistico (1x1,5 m) in alluminio, che fornirà indicazioni sul panorama visibile dall’area, per la conoscenza dei cittadini e dei turisti che visitano il paese. Per l’esecuzione dei lavori, l’ufficio tecnico del Comune a avviato una indagine di mercato per il successivo espletamento della procedura negoziata, cui saranno invitate fino a un massimo di dieci ditte. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 marzo. Tutte le informazioni si trovano sul sito http://www.comune.cossoine.ss.it. Mario Bonu

vedi su La Nuova Sardegna