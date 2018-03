SARDOSONO, Nel Pd sconfitto si riaffaccia Soru: vuole tornare a Villa Devoto

Nel Pd sardo, ancora terremotato dalle elezioni del 4 marzo, solo Renato Soru mostra il folle coraggio di tenere alzato il suo autorevole ditino per dire, dentro e fuori il mondo Dem, che gli “elettori non hanno capito”.

I compagni, per la verità, fanno spallucce, un po’ perché hanno altro da pensare e un po’ perché in fondo non credono possibile una remuntada del partito alla regionali, guidata proprio da lui che li aveva portati a sbattere contro il centro-destra dopo una legislatura tormentata e conclusa anticipatamente con le dimissioni (guarda un po’, sulla legge urbanistica). Lo zoccolo duro dei sostenitori ricorda che, però, nel bene e nel male, Soru aveva una sua ‘visione’. Solo che in politica ogni visione (a parte che in Cina) alla fine deve fare i conti col ‘sentiment’ degli elettori e con la capacità di far reggere e durare certe scelte nel tempo. E sotto questo profilo le vicende della Sardegna raccontano una storia abbastanza diversa dalla vulgata soriana.

Gli elettori, intanto, si sono espressi a suo tempo. E quanto al destino di certe decisioni dell’allora Governatore, le cose non sono andate proprio benissimo. Le sue ‘tasse sul lusso’, ancorché ispirate da uno spin doctor come l’ex presidente della Consulta, Valerio Onida, sono state spazzate via dalle sentenze; il fondamentalismo su Tuvixeddu ha lasciato alla Regione una ‘stecca’ da 80 milioni; le riforme fatte con furore nel sistema degli enti agricoli, del turismo e della formazione hanno aggravato una situazione già difficile; l’eccessiva disinvoltura nell’applicazione della legge (come nel caso dei lavoratori Hydroncontrol trasferiti alla Regione senza concorso) ha aperto l’ennesimo buco da rattoppare; il Ppr c’è ma proprio perché c’è, e dà spazio ai tic nervosi delle varie sinistre, si è creato il grande incaglio dell’urbanistica da cui non si riesce ad uscire. Su tutto, infine, pesa l’accordo con il Governo Prodi che, in cambio di poco, ha scaricato sulla Sardegna, che non aveva e non ha le spalle sufficientemente larghe, i costi di sanità, trasporto pubblico locale e continuità territoriale. Anche su queste cose i sardi sono espressi con chiarezza pochi giorni fa.

Vero è che il centro-destra succeduto a Soru non ha fatto molto per far emergere la sua impronta e che i 5Stelle appaiono ancora storditi dalla vittoria per riuscire ad articolare una proposta. Però, da qui a dare a Soru un’altra possibilità davvero ce ne passa.

SardoSono

(admaioramedia.it)