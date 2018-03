Cucinano un bel piatto di pasta, ma si dimenticano di mettere l’acqua, non propriamente un dettaglio. Va a fuoco la cucina, e tre studentesse si giustificano così: “Pensavamo non fosse necessaria”. Stupore a Firenze per l’episodio che ha visto protagoniste tre studentesse americane, tra le tante che frequentano l’università toscana. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco, in pieno centro storico in via Pellicceria. Per domare le fiamme. Le ragazze non sapevano come si cucinava il più tipico dei piatti italiani.

L'articolo Studentesse sbadate: ai fornelli un piatto di pasta senz’acqua, cucina in fiamme proviene da Casteddu On line.