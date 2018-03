Taglio del nastro a “Sa Villa” di Ittiri ristrutturata - Cronaca

ITTIRI. Riapre “Sa Villa”. Ultimati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento alla normativa, la comunità integrata è stata riaperta ieri con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro da parte del sindaco Antonio Sau e Franca Chessa, responsabile della Coopas che gestirà la struttura in regime di convenzione con il Comune. La cerimonia è proseguita con la benedizione impartita da monsignor Mario Simula, ittirese, vicario dell’arcidiocesi di Sassari, e dal parroco di San Francesco don Virgilio Businco. «Conoscendo la professionalità, la formazione e la responsabilità del personale che avrà in consegna gli ospiti – ha detto monsignor Simula – sono certo che chi verrà a vivere a “Sa Villa” troverà un’adeguata assistenza, supportata da affetto e rispetto per la persona». Il vicario dell’arcivescovado sassarese ha proseguito con un attestato di stima verso il sindaco e il consiglio comunale per l’attenzione, gli sforzi e la volontà profusa nella realizzazione di un servizio di primaria importanza per l’assistenza alle persone anziane. «Loro non sono lo scarto della società – ha detto –, sono, anzi, il tesoro che va preservato a cui mai va negata una carezza».Il sindaco Sau ha mostrato una motivata soddisfazione «per il completamento di un percorso che, oltre ad un considerevole impegno economico, ha richiesto costanza, convinzione e condivisione, con i responsabili della Coopas che, assieme a noi, hanno creduto nel progetto». «Oggi siamo qui – ha concluso il primo cittadino – ad inaugurare un centro di eccellenza che premia non solo l’amministrazione, ma offre, sopratutto, una opportunità a che necessita di assistenza qualificata».Franca Chessa nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della sinergia tra amministrazione comunale e Cooperativa che ha permesso di superare gli ostacoli di un percorso travagliato ma premiante e incoraggiante. «Ci fa piacere – ha detto – registrare richieste di persone che operano nel volontariato che si vogliono rendere disponibili a prestare il loro aiuto per una miglior accoglienza».“Sa Villa” dispone di 24 posti accessoriati di tutti i comfort. All’interno trovano posto ampi spazi comuni quali la sala di ristorazione, la sala TV, la cappella e ambienti per l’attività ludico ricreativa. L’edificio è circondato da un ampio giardino. Il complesso dispone di un centro diurno studiato per persone che vivono una situazione di isolamento e solitudine.

vedi su La Nuova Sardegna