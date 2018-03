Alberi abbattuti, si cerca la mediazione - Cronaca

SASSARI. Non si placano le polemiche a Sant’Orsola dopo l’atteso inizio dei lavori di rifacimento di strade e marciapiedi preceduti dall’abbattimento di decine di alberi in via Cugia, via Catoni, via fratelli Atzeni, via Doria, via De Sena e via Dexart.Un’operazione annunciata da settimane dal Comune e concordata con il comitato di quartiere che però, una volta partita, sta creando dure contestazioni da parte di gruppi di residenti. Ieri è partita una raccolta firme che chiede di bloccare il taglio di ligustri, prunus e oleandri. E, in questi giorni, più volte, gruppi di cittadini hanno “affrontato” gli operai al lavoro, contestandogli le modalità con cui stanno operando (senza nessuna segnalazione di cantiere aperto o di inizio-fine lavori) e cercando di bloccarli.Accesissimo poi il dibattito sui social, tra chi contesta duramente i lavori e chi segnala che le piante, spesso malate o pericolose, stanno provocando danni gravissimi ai marciapiedi e all’asfalto. E che non è concepibile iniziare una onerosa serie di lavori di rifacimento senza prima eliminare gli alberi, inadatti all’ambiente urbano, sostituendole con specie meno impattanti.La stessa contrapposizione insomma che nei giorni scorsi si è creata in via Napoli per l’abbattimento di una serie di bagolari, con l’amministrazione che ha già più volte replicato agli attacchi dei residenti e di alcune associazioni ambientaliste e ha annunciato che andrà avanti convinta per la sua strada.Una mediazione è comunque necessaria, non foss’altro che per raccogliere le ragioni di chi si oppone ai lavori, smorzando le tensioni e le proteste “random” rivolte agli incolpevoli operai che altro non fanno che eseguire i compiti che gli sono stati assegnati.L’occasione sarà questa mattina alle 9 davanti all'edicola di Sant'Orsola, con il comitato di quartiere che incontrerà gli abitanti coinvolti dai lavori alla presenza di amministratori. Invitate anche le associazioni come Italia Nostra e Wwf. Tutto ciò segue due altri incontri avvenuti questa settimana con l'obiettivo primario di trovare situazioni condivise con chi ha voglia di ascoltare discutere pacatamente e affrontare il problema senza preconcetti o personalismi.

