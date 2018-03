«Servizi veterinari, le tariffe uniformi un bene per tutti» - Cronaca

SASSARI. L’uniformità del tariffario per le prestazioni dei servizi igiene e sanità pubblica veterinaria, arrivata dopo 26 anni di mancanza di indirizzi, agevola attività dell’azienda per la tutela della salute. Lo sottolinea in una nota la stessa Ats: «Nel ricordare che la legge regionale 17 del 27 luglio 2016 ha profondamente modificato l’assetto istituzionale del servizio sanitario regionale, istituendo l’azienda per la tutela della salute – sottolinea la nota dell’Ats –, l’intervento della Regione, volto ad uniformare le tariffe per le prestazioni dei servizi di igiene e sanità pubblica veterinaria, risulta un elemento importante per lo svolgimento del servizio da parte dei professionisti Ats che giornalmente sono a supporto dell’attività presente negli oltre 50mila allevamenti della Sardegna».«In proposito è utile ricordare – continua l’azienda per la tutela della salute – che gli investimenti per i servizi che si occupano di sanità pubblica veterinaria - esclusa la sicurezza alimentare - sono di circa 25 milioni di euro all’anno e che anche grazie al lavoro di controllo e supporto veterinario ogni anno si riescono ad esportare in tutto il mondo prodotti di trasformazione per circa 300 milioni di litri di latte ovino (pari a circa 280.000 quintali di formaggio)». «Occorre sottolineare, infine – continua la nota firmata dall’Ats – che il lavoro di controllo e gestione dell’anagrafe zootecnica da parte dei servizi veterinari di Ats consente agli allevatori di ricevere i premi comunitari».«Dunque uniformare e revisionare le tariffe per le prestazioni dei servizi di prevenzione – chiude l’Ats – dopo circa 26 anni di mancanza di indirizzi, è un atto che fornisce un contributo alla sostenibilità del sistema impattando in media circa 20 euro all’anno ad allevamento».

