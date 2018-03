Eternit per tappare le buche a San Camillo - Cronaca

SASSARI. Come risolvere un problema creando un allarme ambientale e sanitario che ha mobilitato vigili del fuoco, polizia locale, Arpas e settore Ambiente del Comune. Si è messa in moto la macchina delle emergenze ieri mattina in via San Giacomo Medas, una strada vicinale di San Camillo, dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona allarmati dalla presenza di detriti di eternit utilizzati per tappare alcune profonde buche della strada. Gli agenti del comando della polizia locale non hanno perso tempo e dopo pochi minuti si sono trovati a pochi passi da tre grosse voragini ricoperte da cocci apparentemente di eternit. Trovandosi davanti a del materiale potenzialmente pericoloso e idoneo al rilascio di fibre amianto gli uomini in divisa, guidati dal comandante Gianni Serra, per prima cosa hanno transennato la zona per impedire che le macchine passando sopra i detriti potessero creare un potenziale rischio per la salute e subito dopo hanno allertato l’Arpas e i vigili del fuoco. Chi ha tappato le buche in quel modo voleva probabilmente fare un favore ai residenti della zona che transitano quotidianamente nella strada vicinale, senza rendersi conto di aver messo in serio pericolo tutta la popolazione. Una volta arrivati sul posto i tecnici dell’Arpas hanno classificato con quai assoluta certezza i detriti come eternit. Per sciogliere i dubbi residui dovrà essere effettuato un’analisi su un campionamento del materiale, ma nel mentre - per non rischiare - la zona interessata dal deposito dei detriti rimarrà transennata. Ora entrerà in gioco il settore Ambiente del Comune che affiderà a una ditta specializzata al rimozione del materiale pericoloso. Gli agenti della polizia locale sono invece già alla caccia degli sprovveduti che hanno riversato sulla strada una sostanza pericolosissima, creando un potenziale pericolo per la salute dei cittadini.

