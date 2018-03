Crolla un muro all’ippodromo Pinna - Cronaca

SASSARI. A quanto pare le recenti piogge non hanno risparmiato le strutture di protezione dell’ippodromo Pinna. La segnalazione del crollo di una parte di muro di contenimento del terreno proprio davanti alla tribuna è arrivata dagli utenti dell’impianto comunale gestito da Peppino Pala che ogni giorno lo frequentano per vari motivi, il principale ovviamente legato all’equitazione, alla cura dei cavalli e a tutte le attività correlate. Ma c’è anche chi va ogni mattina, e sono in tanti, a fare running nel pistino sterrato appositamente realizzato attorno alla pista destinata alle gare di corsa dei cavalli.I lavori di sistemazione erano stati ultimati da poco tempo ma il muro creato a valle della tribuna ha subito un crollo come si vede dalla fotografia e non è stato ancora rimesso in sicurezza. L’ippodromo Pinna rappresenta per la città il centro di svariate attività fra cui spicca ovviamente quella relativa alle giornate di corsa dei cavalli con le scommesse. L’impianto si anima inoltre in occasione delle pariglie collegate alla Cavalcata Sarda e offre lezioni di equitazione nelle scuole presenti all’interno della struttura.

