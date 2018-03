Asinara, esenzioni sul contributo di sbarco - Cronaca

PORTO TORRES. Si avvicinano le date dei primi ponti primaverili e l’amministrazione comunale decide di giocare in anticipo annunciando le esenzioni relative al contributo di sbarco per gli utenti che vogliono visitare il Parco nazionale dell’Asinara.L’esenzione riguarda i bambini fino a sei anni di età, persone con disabilità accertata uguale o superiore al 65 per cento e per le scolaresche in gita, compresi i docenti e gli accompagnatori degli studenti. Le novità sono state introdotte qualche mese fa nel Regolamento del contributo di sbarco all'isola parco, inizialmente approvato il 4 marzo dello scorso anno e poi aggiornato con le esenzioni per più categorie di visitatori. Queste nuove tipologie di esenzione dal ticket di ingresso sul territorio dell’isola si aggiungono a quelle che erano già previste il primo agosto 2017, sempre sulla tratta da Porto Torres a Cala Reale e con il traghetto della Delcomar che svolge un servizio in continuità territoriale. Continuano quindi a non pagare i residenti nel comune di Porto Torres, le persone che lavorano continuativamente sull'isola e i componenti dei nuclei familiari non residenti nel Comune ma proprietari di immobili e in regola con il pagamento dell’Imu. Il contributo di sbarco resterà attivo tutto l'anno e le tariffe sono di due euro e cinquanta in bassa stagione (dal primo ottobre al 31 maggio) e di cinque euro in alta stagione (dal primo giugno al 30settembre). Le finalità del contributo applicato dal Comune sono legate a interventi di raccolta e smaltimento rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, attività turistiche e culturali e spese di decentramento della polizia locale e di mobilità sull'isola. «L’obiettivo è rendere sempre più fruibile e appetibile l’Asinara – dice il sindaco Sean Wheeler – e per questo motivo, anche dopo aver ascoltato e accolto diverse istanze, abbiamo deciso di modificare il regolamento prevedendo alcune nuove esenzioni».Una delle novità più importanti secondo l’amministrazione comunale riguarda la componente studentesca che vuole visitare l’Asinara, e a quanto pare ci sono già diverse scuole sarde che hanno prenotato un’escursione. «Crediamo infatti che l'isola abbia molto da insegnare agli studenti – aggiunge Wheeler –, perché oltre alle bellezze naturalistiche, a una natura incontaminata e a una fauna e a una flora che ben si prestano a gite di istruzione, l'Asinara è una miniera inesauribile anche di vicende storiche molto importanti che è bene far conoscere ai nostri ragazzi». (g.m.)

