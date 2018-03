Valenza terapeutica del tennis, premiato Stefano Caria - Cronaca

PORTO TORRES. L’assemblea del Tennis Club Porto Torres ha premiato come “socio dell’anno 2017” Stefano Caria per aver proposto e attuato in prima persona, in collaborazione con l’associazione di oncoematologia “Maria Angela Pinna”, il progetto che ha consentito ad alcuni pazienti oncologici di partecipare al corso di tennis. A portare avanti l’attività nelle vesti di maestro è stato lo stesso Caria attraverso un laboratorio di tennis che andava anche oltre alla mera pratica sportiva. Il progetto ha compiuto il secondo anno di attività e la proficua collaborazione tra il Tc Porto Torres e l’associazione di oncoematologia ha permesso a diverse decine di pazienti di conoscere e praticare lo sport del tennis con lezioni gratuite interamente a carico del circolo turritano. La selezione dei partecipanti al laboratorio viene effettuata dopo visita medica dell’oncologo di riferimento e su indicazione della psicologa, che riconosce la valenza “terapeutica” della pratica sportiva per quel singolo paziente. Il Tennis Club presieduto da Patrizia Foddai è da sempre in prima linea in numerose attività in campo sociale, che si abbinano a risultati sportivi e agonistici di primo piano in tutta la Sardegna. «Riteniamo che anche iniziative di questo tipo sono importanti – dice la presidente del club - e possano aiutare a sensibilizzare la nostra comunità che l'attività fisica sia uno strumento importante per aiutare chi vive una condizione difficile».Soprattutto quando la proposta si concretizza grazie alla collaborazione con l’associazione “Mariangela Pinna” presieduta da Antonio Contu, impegnata da molti anni per migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti oncologici in tutta la provincia di Sassari. (g.m.)

vedi su La Nuova Sardegna