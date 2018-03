CALCIO, Le pagelle di Cagliari-Lazio: 2-2

Cragno: titubante. Non sicurissimo in varie occasioni, viene infilato crudelmente da Immobile sull’ultimo pallone della partita.

Romagna: sufficiente. Il ragazzo gioca sempre la palla e prova a farlo con intelligenza.

Ceppitelli: sfortunato. Infila la propria porta anticipando Leiva, nel quadro di una prova tutto sommato positiva.

Castán: posato. Il brasiliano mostra tranquillità ed esperienza sui palloni che transitano dalle sue parti.

Faragò: sacrificato. Corre su e giù sulla fascia in lotta col poderoso Lukaku e dedicandosi principalmente alla copertura.

Ionita: lottatore. In mediana offre dinamismo e muscoli: prova la conclusione mancina da fuori, neutralizzata da Strakosha.

Dal 67° Deiola: s.v. Il ragazzo di San Gavino tocca praticamente solo un pallone di testa nella propria area.

Barella: freddo. Più calmo del solito, il numero 18 schierato in regia si fa comunque valere e trasforma dal dischetto con freddezza.

Dal 90° Dessena: n.g.

Padoin: generoso. Il centrocampista friulano dispensa come di consueto dinamismo, impegno e dedizione alla causa.

Miangue: macchinoso. Spesso si incarta quando chiamato a puntare l’uomo e a dare il suo contributo sulla corsia mancina.

Han: instancabile. Ottimo pomeriggio per lui, in cui dimostra grande impegno per la squadra gettandosi su tutti i palloni.

Dall’80° Farias: inefficace. Una decina di minuti per lui, senza dare l’impressione di poter rendersi davvero utile.

Pavoletti: armadio. Le solite lotte a spallate con la difesa avversaria. Realizza l’ottavo centro in campionato.

López: risucchiato. Lui e la sua squadra sono ormai stati attirati nel vortice per non retrocedere, per una classifica preoccupante.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)