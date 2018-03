CALCIO, La beffa arriva al minuto 95: Cagliari-Lazio 2-2, nel ricordo di Astori

Nella domenica dedicata allo struggente ricordo di Davide Astori, finale beffardo per il Cagliari contro la Lazio: l’imprevedibile colpo di tacco di Immobile arriva al minuto 95, che trasforma una vittoria importantissima in un 2-2 quasi inutile. La classifica non sorride certamente ai sardi, ormai in piena bagarre per evitare la retrocessione.

Succede ben poco nei primi venti minuti abbondanti. Al 25° i padroni di casa passano in modo rocambolesco: ottimo traversone di Miangue, Han stacca altissimo e colpisce la traversa. Sul rimpallo l’ultimo tocco è di Pavoletti, all’ottavo centro in campionato. Dieci minuti più tardi arriva il pari biancoceleste a causa dell’autorete di Ceppitelli, che insacca nella propria porta anticipando Leiva. La ripresa vede la consueta girandola di cambi, il Cagliari passa nuovamente a un quarto d’ora dal termine su rigore: fallo su Pavoletti inizialmente non sanzionato ma rigore concesso con l’ausilio del Var, Barella trasforma con freddezza. I sardi lottano e cercano di portare a casa una vittoria d’oro per la classifica, e quasi ci riescono. La doccia fredda arriva al quinto minuto di recupero, con Immobile che devia di tacco un pallone vagante e brucia Cragno leggermente fuori dai pali. Un 2-2 deleterio per morale e graduatoria.

Anteprima. Pomeriggio triste e nuvoloso, nel ricordo struggente di Davide Astori. Omaggio al compianto ex difensore rossoblu da parte degli Sconvolts in curva Nord con uno striscione (“Ciao Davide… ’13’ in eterno”) e nel settore Distinti (gigantografia con il volto di Astori, accompagnata dalla scritta “Ciao Davide”). Minuto di raccoglimento prima del match. Nel Cagliari neppure in panchina Sau e Lykogiannis, gioca Miangue sulla corsia mancina e Han al fianco di Pavoletti.

Primo tempo. 23° – Destro teso da fuori di Luis Alberto, palla oltre il fondo alla sinistra di Cragno. | 25° – GOL CAGLIARI: bravissimo Miangue a sprintare sulla sinistra, traversone su cui va altissimo Han. Colpo di testa sulla traversa, rimpallo e ultimo tocco di Pavoletti, con la palla che varca la linea bianca. | 27° – AMMONIZIONE LAZIO: Immobile protesta in modo veemente con l’arbitro per un rigore non concesso. | 32° – Controllo e mancino teso da fuori area di Ionita, bloccato da Stakosha a terra. | 35° – GOL LAZIO: Luis Alberto batte una punizione da destra verso l’area. Leiva, appostato sul secondo palo, va sul pallone ma viene anticipato da Ceppitelli che insacca di testa nella sua porta da distanza ravvicinata. | 48° – AMMONIZIONE LAZIO: Lulic atterra Ionita in fase di ripartenza.

Secondo tempo. 54° – AMMONIZIONE LAZIO: Leiva stende Han e si becca il giallo. | 62° – AMMONIZIONE CAGLIARI: Ionita atterra un avversario che lo aveva superato. | 64° – SOSTITUZIONE LAZIO: Milinkovic-Savic per Parolo. | 65° – SOSTITUZIONE LAZIO: Felipe Anderson per Lukaku. | 67° – SOSTITUZIONE CAGLIARI: Deiola per Ionita. | 70° – Pavoletti atterrato in area, Guida lascia correre ma poi ricorre al Var: dopo 2 minuti di controllo al video, concede il penalty. | 73° – GOL CAGLIARI: Barella spiazza di destro Strakosha. | 76° – SOSTITUZIONE LAZIO: Nani per de Vrij. | 80° – Destro debole a girare di Felipe Anderson: neutralizza a terra Cragno. | 80° – SOSTITUZIONE CAGLIARI: Farias per Han. | 86° – AMMONIZIONE LAZIO: Radu atterra Barella, lanciato in avanti. | 90° – SOSTITUZIONE CAGLIARI: Dessena per Barella. | 93° – Destro di controbalzo di Nani, che fa gelare la Sardegna Arena: fuori. | 95° – GOL LAZIO: su pallone vagante, Immobile colpisce la sfera con un colpo di tacco che si trasforma in pallonetto e supera Cragno, leggermente avanzato.

Cagliari-Lazio 2-2Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli (C), Castán; Faragò, Ionita (67° Deiola), Barella (90° Dessena), Padoin, Miangue; Han (80° Farias), Pavoletti (In panchina: Rafael, Crosta, Andreolli, Pisacane, Caligara, Cossu, Ceter, Giannetti). Allenatore: Diego López.Lazio (3-5-2): Strakosha; Luíz Felipe, de Vrij (76° Nani), Radu; Basta, Leiva, Parolo (64° Milinkovic-Savic), Lulic (C), Lukaku (65° Felipe Anderson); Immobile, Luís Alberto (In panchina: Guerrieri, Vargic, Bastos, Patric, Wallace, Di Gennaro, Jordão, Murgia, Caicedo). Allenatore: Simone Inzaghi.Arbitro: Guida (Torre Annunziata).Reti: 25° Pavoletti, 35° Ceppitelli autorete, 74° Barella rigore, 95° Immobile.Note: osservato un minuto di raccoglimento prima dell’incontro in memoria di Davide Astori; ammoniti Immobile (27°), Lulic (48° primo tempo), Leiva (54°), Ionita (62°), Radu (86°); minuti di recupero: primo tempo 3, secondo tempo 5; spettatori 14.241 (biglietti venduti 5.781, abbonati 8.460); incasso di giornata 65.000 euro.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)