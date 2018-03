Strade colabrodo l’assessore Piu: pronti a intervenire - Cronaca

SASSARI. Ci sono buche lunghe e profonde come vere e proprie voragini, strade sconnesse come se fossero state grattate da una ruspa, rattoppi saltati per passaggio del traffico pesante, lavori in corso per fibre, riasfaltature, condotte. E tanta, tantissima pioggia. Che ha peggiorato tutto il poco che c’era da peggiorare, e soprattutto ha interrotto i lavori in corso. Raramente le strade cittadine sono state in condizioni peggiori: non c’è quartiere, via, borgata che non abbia i suoi punti critici, che residenti e habituè conoscono e cercano come possono di evitare. Non c’è bacheca facebook che non abbia foto a decine, piene di lamentele o di richieste di intervento. Non c’è gommista che non abbia raccolto le parole poco gentili di qualche cliente imbestialito, dopo l’ennesimo pneumatico o cerchione saltato dentro la voragine di turno. Dal centro di via Carlo Alberto, di via Repubblica Romana o via Enrico Costa, da viale Mameli a via Londra, via Parigi, via Budapest passando per via Montello o via Cadamosto , per non parlare di Predda Niedda o della Borgate, veri terreni di guerra. Le segnalazioni si mischiano e, invece di diminuire, aumentano. L’ultima l’altro ieri in consiglio comunale, con Giancarlo Carta di FdI: «È una vergogna – ha attaccato il consigliere – ho difficoltà ad usare l’automobile in città, come tutti i sassaresi. E peggio va per motociclisti e ciclisti, che invece che un cerchione, rischiano la vita».A rispondere, a lui e a tutta la cittadinanza, l’assessore Antonio Piu: «Sappiamo bene che la situazione è grave. E che la forte pioggia dell’ultimo periodo ha creato importanti problemi diffusi in tutta la città e nelle borgate. Abbiamo un quadro ben chiaro delle difficoltà e delle priorità. E le imprese sono già pronte a intervenire non appena il tempo di sarà stabilizzato. Nel mentre va avanti il piano complessivo di risistemazione delle strade e dei marciapiedi, il cosiddetto “progetto mutuo” che prevede importanti interventi per oltre sei milioni di euro e di cui sono già partite tre tranche di lavori. Il 19 marzo verrà rifatto l’asfalto in viale Italia, via dei Mille, ma anche viale Mameli e viale San Francesco. Chiediamo ai sassaresi un po’ di pazienza e molta prudenza. Il lavoro di rifacimento dei manti stradali sarà profondo e completo. E i disagi finiranno a breve per tutti».

