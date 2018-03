Masala nominato alla Multiservizi - Cronaca

PORTO TORRES. Il sindaco Sean Wheeler ha nominato il nuovo amministratore unico della società in house Multiservizi scegliendolo tra gli undici candidati che avevano partecipato all’avviso pubblico pubblicato dall’amministrazione comunale.Si tratta del consulente contabile portotorrese Antonio Masala, 31 anni, laurea magistrale in Economia e Commercio. Il nuovo amministratore - che fa parte del gruppo dirigente del movimento politico Autonomia Popolare - dovrà ora attendere l’approvazione del decreto da parte dell’assemblea dei soci di lunedì prima di assumere la carica per tre anni e comunque non prima del 13 marzo. Masala succede a Salvatore Zappareddu, che non aveva presentato domanda al bando pubblicato dal Comune, che era stato nominato amministratore unico a fine gennaio 2015. Qualche settimana fa il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità proprio l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico alla società Multiservizi per il trimestre da febbraio ad aprile, consentendo così ai 13 operai che erano in “ferie forzate” dal 31 dicembre di rientrare al lavoro.La società in house opera da circa un decennio su una superficie complessiva superiore a 50 ettari e le sue aree di pertinenza riguardano scuole, strutture sportive, parchi e giardini. Ci sono interventi che in alcune aree necessitano di un livello di manutenzione elevato e a queste tipologie si aggiunge poi la semplice pulizia di alcuni standard comunali incolti e delle cunette stradali delle strade comunali perimetrali alla cinta urbana e di quelle vicinali. (g.m.)

vedi su La Nuova Sardegna