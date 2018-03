Auto pirata travolge un 20enne a Carbonia. Nel mirino un uomo allontanatosi con la propria auto dopo aver investito un giovane in via Marche che si sarebbe fermato dopo l’urto soltanto per pochi istanti. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e sono sulle sue tracce: devono capire se ha prestato soccorso o meno al ragazzo. Il giovane, ferito, è ricoverato all’ospedale Sirai.

L'articolo Carbonia, investe 20enne e scappa: caccia all’uomo proviene da Casteddu On line.