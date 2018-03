Zedda: “La sinistra divisa perde. Nessun governo con Berlusconi e Salvini”

Attende quasi 48 ore dalla chiusura dei seggi Massimo Zedda per intervenire sul risultato delle elezioni nazionali, con la vittoria di M5S e centrodestra e il crollo verticale del centrosinistra. Come in tutta Italia, anche in Sardegna e a Cagliari il Pd ha perso tantissimi voti, e gli altri partiti della coalizione hanno conquistato percentuali a una cifra. “Governare? Con chi? Salvini e Berlusconi? Non mi sembra che si vada in queste direzioni”, così Zedda, a riportarlo è l’Ansa.

“Divisi non si svolge alcun ruolo”, afferma Zedda, che cita l’esempio del Lazio, dove ha vinto Zingaretti a livello regionale ma a livello nazionale il centrosinistra ha perso. “Laddove ci si è consumati su litigi senza parlare di argomenti che riguardano da vicino l’elettore non si è ottenuto lo stesso risultato”, spiega ancora il sindaco di Cagliari all’Ansa.

