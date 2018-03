Little alienz: spinoff per UniCa

Per la prima volta, un ateneo italiano sostiene una società costituita esclusivamente da studenti, nata durante il percorso universitario. La società, composta da Sarah Pinna, Valentina Bellotti e Mauro Cuccu, ha ideato un gioco in grado di effettuare la diagnosi precoce della dislessia ed aiuta ad affrontarla. Nei giorni scorsi, il via libera del cda. «Straordinaria innovazione e grande valore sociale: con gli studenti cresce la nostra responsabilità sociale», dichiara il rettore dell´Università di Cagliari Maria Del Zompo

CAGLIARI - Per la prima volta, il Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Cagliari ha approvato la costituzione di un “junior spinoff” dell’Ateneo: si tratta di “Little alienz”, società composta da Sarah Pinna (studentessa di Scienze della Formazione primaria), Valentina Bellotti e Mauro Cuccu (studenti di Economia), che intende immettere sul mercato un gioco in grado di permettere lo screening ed il potenziamento della lotta alla dislessia. L’innovazione riguarda la creazione di un primo screening degli indicatori di rischio tramite un sistema integrato di gioco dedicato alle diverse aree in cui il bambino svolge le attività (a scuola ed a casa), senza che ciò produca stress, grazie al coinvolgimento nell’esperienza di gioco. Gli spinoff sono società che utilizzano, sviluppano e commercializzano nuovi prodotti che derivano esclusivamente dalle competenze nate dalla ricerca scientifica: costituiscono dunque l’anello di congiunzione tra la struttura universitaria ed il tessuto socio-economico locale

Mentre esistono da tempo spin off costituiti da docenti, ricercatori e personale, per la prima volta all’Università di Cagliari viene costituita una società “junior spin off”. «E’ il primo atto di una importante innovazione – spiega il rettore di UniCa Maria Del Zompo – Il nostro è il primo ateneo italiano, e finora l’unico, ad aver previsto il sostegno a spinoff costituiti esclusivamente da studenti. E’ un risultato ancora più importante, perché Little Alienz è una società che guarda al sociale, aspetto tipico dei nuovi mestieri che non saranno mai soppiantati dai robot e dalle macchine. E’ anche la dimostrazione di quanto siano bravi i nostri giovani e di quanto l’Università di Cagliari punti sulla responsabilità sociale». Il sistema messo a punto da Little alienz consente di stabilire precocemente dei percorsi di potenziamento personalizzati per ciascun bambino, a prescindere dalla presenza o meno di una futura diagnosi. La ricerca che sta alla base del progetto ha coinvolto il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia (con i docenti Donatella Petretto ed Eraldo Nicotra), scuole dell’Infanzia e scuole primarie, per standardizzare il pattern statistico che consentirà di creare un algoritmo proprietario (collegato ad un database) su cui si baserà lo screening.

«Ad oggi, la voglia di continuare è sempre più forte – spiegano Sarah, Valentina e Mauro - Stiamo standardizzando il nostro test di screening, ultimando lo studio per la creazione della dinamica di gioco più adatta ai bambini, consultando sempre più esperti nel campo». L’idea di impresa è nata all’interno del percorso formativo “Contamination lab”, durante il quale i tre studenti si sono conosciuti: il loro progetto è stato selezionato per la finale dell’edizione dell’anno scorso, durante la quale, pur non essendo arrivati sul podio, hanno ricevuto il premio speciale del magnifico rettore come miglior startup a sfondo sociale e hanno vinto uno degli “Special prize” di Sardegna ricerche. Hanno ricevuto anche un premio del Rotary club Cagliari, perché il loro progetto contrasta sul nascere il fenomeno della dispersione scolastica. Secondo il regolamento dell’Ateneo, possono proporre di costituire junior spinoff gli studenti o i dottorandi, gli specializzandi o gli iscritti ai Master dell’Università, gli assegnisti di ricerca, i titolari di borse post lauream o post doc e gli studenti iscritti a percorsi formativi ad accesso selettivo inerenti la creazione di imprese innovative (o persone che abbiano già completato questo percorso). Tecnicamente, si tratta di società di capitali o società cooperative di nuova costituzione, o costituite da meno di diciotto mesi, purché iscritte nella sezione speciale “Start up innovative” del registro delle imprese, nelle quali l'Università non ha alcuna quota di partecipazione.

Nella foto: il team di Little alienz

