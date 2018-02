Mini svolta e centra una Vespa

Incidente giovedì sera all´incrocio tra Via XX settembre e Via Vittorio Veneto ad Alghero. Centauro all´ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Le immagini dei soccorsi

ALGHERO - Incidente, attorno alle 20 di giovedì ad Alghero, in Via XX settembre. Mentre svoltava verso Via Vittorio Veneto, una Mini Cooper è entrata in collisione con una Vespa, che procedeva in senso opposto. Ancora non chiarita la dinamica dell'incidente. Sul posto, Carabinieri, Polizia e un'ambulanza, che ha trasportato in ospedale il conducente della Vespa.