Commissioni, è scontro «Il sindaco si dimetta» - Cronaca

PORTO TORRES. Le accuse del sindaco Sean Wheeler sulle assenze della minoranza consiliare dalle commissioni e alla struttura comunale che rallenta alcuni procedimenti amministrativi - manutenzione del verde e uscierato - innescano le reazioni e le dichiarazioni durissime da parte dei consiglieri comunali e dei sindacati. «Il primo cittadino, assieme alla sua sgangherata maggioranza – dice Davide Tellini –, è incapace di accettare la responsabilità delle proprie azioni e per i fallimenti indicano sempre altri colpevoli: sulla vicenda delle commissioni consiliari l’unica responsabile di tutto è la presidente del consiglio, richiamata recentemente all’ordine dall’assessorato regionale agli Enti locali; sicuramente a breve si dimetteranno i vari presidenti di commissione per poter, si spera, dare la giusta composizione alle commissioni consiliari, ad oggi utilizzate come dei piccoli bancomat da parte degli esponenti della maggioranza». Anche per Massimo Cossu del Pd le «farneticanti» dichiarazioni del sindaco non sorprendono più: «È ormai noto da tempo che i consiglieri di minoranza si sono dimessi da tutte le commissioni, ma lui se ne accorge solo oggi. Quello che invece Wheeler ci deve spiegare è perché la maggioranza non si sia presentata per ben due volte nell’ultima commissione Ambiente ma fosse ben presente e attenta in quelle legate al Puc. È ora di dire le cose come stanno e cioè che questo sindaco è totalmente inadeguato al ruolo e che è giunta ormai l’ora che dia le dimissioni».Claudio Piras, il primo ad aver denunciato l’illegittimità delle presidenze dello commissioni, condanna le dichiarazioni del sindaco sull’assenza dei consiglieri di opposizione e sulle ragioni che hanno portato i consiglieri di maggioranza a disertare le ultime due commissioni Ambiente. «Il sindaco sa benissimo che sta dicendo bugie: i consiglieri di maggioranza non hanno partecipato ai lavori della commissione perché, essendo queste ultime illegittime, avrebbero reso nullo anche l’atto relativo ai contratti della Multiservizi. Perché – si chiede Piras – nelle commissioni Lavori pubblici, dove si stanno discutendo punti importanti come le osservazioni del Puc, la maggioranza partecipa? In queste è inutile la presenza della minoranza? Ci racconti invece perché questa decisione è stata presa dopo il viaggio a Cagliari di mercoledì mattina della presidente del consiglio e della segretaria generale per chiedere pareri all’assessorato regionale agli Enti locali».A difendere la struttura comunale ci pensa invece il segretario generale della Uil Funzione pubblica di Sassari, Augusto Ogana, che non gradisce le accuse generalizzate e sparate nel mucchio: «L’ennesima dichiarazione del sindaco è assolutamente inaccettabile, perché dovrebbe fare i nomi delle persone invece di lanciare parole pesanti all’indirizzo dei lavoratori del Comune. Voglio ricordare al sindaco, che più volte nelle assemblee sindacali abbiamo rimarcato che la struttura comunale è carente, e che è mancata la volontà dell’amministrazione a sedersi a un tavolo per discutere dell’organizzazione del lavoro. A tutt’oggi questo non è avvenuto e ciò va tutto a discapito del personale».

