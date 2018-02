«Accuse basate solo su illazioni» - Cronaca

SASSARI. Arriva puntuale la replica di Ambiente Italia alle esternazioni della consigliera del M5s Desirè Manca che nei giorni scorsi, criticando il servizio di raccolta e il contratto da 26 milioni di euro aveva definito l’appalto dei rifiuti di Sassari «scadente e costoso». E aveva spiegato come «l’inefficienza» del servizio fosse stata sottolineata anche dai sindacati.«I sindacati suggeriscono alla consigliera una serie di accuse basate su illazioni e non su una reale verifica sul campo. Specialmente il comunicato della Fiadel appare confuso, parla di norme senza però mai indicare a quali nello specifico si riferisca, dando la sensazione di una carente competenza giuridica sugli argomenti trattati». La realtà delle cose sarebbe invece molto diversa. «Per quanto concerne i disservizi inerenti il lavaggio dei cassonetti il Comune effettua un controllo semestrale sui lavaggi e che l’inadempienza sul servizio comporta il decurtamento delle mancanze dal corrispettivo costo del servizio, pertanto, qualora esistessero delle inefficienze sarebbero unicamente a nostro carico. Sulla mancanza d’acqua nel cantiere, invece, l’inconveniente è stato causato da un improvviso disguido tecnico che ha impedito all’azienda di preavvisare i lavoratori, ma in totale rispetto delle normative la direzione di Sassari si è attivata immediatamente sia con gli uffici di Abbanoa che con una ditta privata per i lavori di ripristino». Per tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro e degli operatori, «l’azienda ha informato i lavoratori sul fatto che nel cantiere sono previste due linee di acqua. Ancora, per ciò che riguarda i mezzi in dotazione, è cosa nota e certificata che sono esattamente quelli previsti in appalto, come risulta dalla verifica effettuata dai competenti uffici comunali ad aprile 2017. Nel corso della stessa verifica sono emersi 2 mezzi non utilizzabili il cui costo è stato decurtato dal relativo canone d’appalto, quindi andando a gravare solo sulle casse della nostra azienda e non sul portafoglio dei contribuenti. Nessuno dei mezzi, infine, è stato utilizzato come rinforzo per altri cantieri delle vicinanze».

