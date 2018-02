L’assessore Piu: nei prossimi mesi l’avvio dei cantieri - Cronaca

SASSARI. Interviene l’assessore alle Infrastrutture della Mobilità Antonio Piu sulla segnalazione del pantano che puntualmente si forma in via Meridda all’indomani di un’abbondante pioggia. In particolare Piu ha voluto precisare che l’area in questione «è interessata da un progetto che modifica il reticolo stradale. L’intervento prevede i lavori di realizzazione del collegamento tra via Meridda e via Domenico Millelire, per agevolare lo sbocco sulla ex strada statale 131».Il progetto, del valore di circa 220mila euro, «è già stato approvato e assegnato al’impresa Angius, che si è aggiudicata la gara d’appalto» fa sapere l’assessore alle Infrastrutture.A quanto pare si sta aspettando la conclusione dell’iter degli espropri per pubblica utilità per iniziare i lavori. «Lavori che – precisa ancora Antonio Piu – i cittadini e le cittadine di Li Punti aspettano da circa dieci anni». Nell’arco di dodici mesi l’amministrazione comunale «ha reperito i fondi e sbloccato la pratica. Era una partita aperta da tanto, troppo tempo. Contiamo di dare l’avvio ai cantieri, presumibilmente, nei prossimi mesi». In quella via si affacciano numerosi palazzi e abitano diverse famiglie. Facile dunque immaginare quali e quanti disagi possano incontrare in particolar modo dopo ogni acquazzone. L’impegno del Comune è quello di risolvere al più presto la situazione.

