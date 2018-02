Eletta la nuova giunta: Orecchioni presidente - Cronaca

SASSARI. Dopo il Congresso Provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori si è riunita a Sassari, presso i locali della Camera di Commercio, la Direzione Provinciale CIA Nord Sardegna che ha eletto all’unanimità la nuova Giunta Provinciale. I nuovi componenti dell’organismo esecutivo sono i seguenti: Michele Orecchioni è stato eletto presidente. Eleonora Lotto Eleonora assumerà la carica di vice presidente. Inoltre faranno parte della della nuova giunta provinciale anche Mario Nonne( espressione di Sassari); Lorenzo Canalis (Pattada); Milena Dardi (Alghero); Luigi Bua (Tula); Gianmatteo Delogu (Ozieri ).Nella stessa riunione è stato confermato Fabio Chessa nel ruolo di direttore provinciale Confederazione Italiana Agricoltori del Nord Sardegna. Resterà in carica per il prossimo quadriennio. «Alla rinnovata dirigenza dell’organizzazione agricola – ha dichiarato il neo Presidente Michele Orecchioni - il compito di rappresentare al meglio la categoria e dare voce al settore agricolo». “ Innovare per vincere le sfide future – Nuovi equilibri nelle filiere: gli agricoltori affermano qualità e territorio”: è questo il titolo del documento Congressuale approvato dagli organismi. «Ora questo documento – ha proseguito il Direttore Fabio Chessa – sarà portato all’attenzione del governo Regionale, a cui la Confederazione agricoltori già da subito chiederà un impegno forte per liberare l’agricoltura dalla burocrazia, affrontare le emergenze e programmare lo sviluppo futuro del comparto ».

