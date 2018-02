“L’acqua e la roccia” torna dopo due anni - Cronaca

MONTELEONE ROCCADORIA. Quest’anno, a ottobre, se tutto procederà come deve, Monteleone, dopo due anni di interruzione, ospiterà di nuovo la grande manifestazione “L’acqua e la roccia”. Una kermesse di due giorni con la quale il piccolo paese vicino a Villanova Monteleone celebra l’amore per gli sport all’aria aperta, attività per stare a stretto contatto con la natura.Un evento nato quasi per scommessa (o meglio per realizzare un sogno) e cresciuto nel corso del tempo in maniera quasi inaspettata. L’orgoglio del sindaco Masala che ricorda come, nel momento del suo insediamento come primo cittadino nel 2005, la cava di tufo abbandonata aveva già un destino segnato: diventare la tomba di rifiuti speciali. Una megadiscarica contro cui il paese si è battuto strenuamente vincendo la battaglia.Sta di fatto che il paesino arroccato sullo sperone a strapiombo sul lago Temo fino a due anni fa, per un fine settimana, diventava il palcoscenico per migliaia di appassionati di climbing, trekking, kayak, mountain bike ed equitazione. Di solito erano presenti ospiti d’eccezione per il mondo dell’arrampicata sportiva, quei fuoriclasse che è affascinante vedere in azione sulle pareti verticali, a sfidare le leggi di gravità. Per motivi di sicurezza delle falesie, proprio quelle che si affacciano sul lago dove si svolgono esercitazioni di kajak ma anche di windsurf, si è proceduto a chiudere il percorso e la manifestazione si è dovuta interrompere. Così sono iniziati i lavori per la realizzazione del parco avventura e con l’apertura dell’albergo gli amministratori sperano di riportare Monteleone al centro dell’attenzione, almeno per un weekend. (g.g.)

